Prefeito de Feira, Colbert Martins está com covid-19

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, está com covid-19. O político recebeu o resultado do exame nesta quarta-feira (1°) e está isolado em casa.

“Estou bem. Nada de grave, apenas dor de cabeça”, salientou.

O prefeito tomou todas as vacinas, inclusive a de reforço, e voltou a apelar para que as pessoas não deixem de tomar o reforço. A vacinação ameniza os sintomas, reduz os casos, e evita piora nos casos.

“É preciso também sempre lembrar que a pandemia acabou, mas o vírus está aí vivo e ainda contaminando várias pessoas. Daí porque também não podemos facilitar com o uso de máscara em determinadas situações e também com os cuidados em lavar bem as mãos ou higienizar com o álcool”, acrescentou.