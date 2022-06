Prefeito de Itapebi arrasta idoso sem roupa pelo chão e joga balde de água

Imagens do prefeito de Itapebi, cidade no sul da Bahia, em que ele arrasta um idoso sem roupa no chão e logo em seguida joga um balde de água nele, viralizaram na internet e o gestor foi acusado de agressão. O Ministério Público do Estado da Bahia informou que vai instaurar procedimento para apurar se houve violação ao Estatuto do Idoso. Em contrapartida, o prefeito negou as acusações e afirmou que a situação era somente uma brincadeira.

No vídeo, o prefeito Juarez da Silva Oliveira (PP), mais conhecido como Peba, apareceu acompanhado de um homem e do filho do idoso, que estava gravando a situação. Os três entraram em um quarto, encontram o idoso totalmente nu na cama e o arrastam pelo chão até o que parecia ser o quintal da casa.

Quando o idoso estava no chão, os dois homens, sendo o prefeito um deles, jogaram um balde de água nele. O senhor, que reclamou da ação durante todo o ocorrido, pediu "pelo amor de Deus" para que os dois parassem, mas o prefeito respondeu: "sua doença é banho".

O prefeito de Itapebi afirmou ser amigo há mais de 20 anos do idoso exposto no vídeo. "Eu estou reformando a casa dele, do seu Zé, estava lá e fiz uma brincadeira. O filho dele filmou a brincadeira, acabou viralizando e a oposição política daqui fez isso, é uma política porca", disse o gestor.

O filho do idoso, Rafael Godela, que filmou a situação, contou que o prefeito chegou na casa do seu Zé como de costume para tomar um café com ele no final da tarde. "Peba chegou, avisou que tinha café e eu perguntei se ele tinha tomado banho, ele disse que não. Depois disso eu falei: 'Peba, pega ele e dá um banho' e foi o que ele fez, levando meu pai para o quintal. Meu pai na brincadeira começou a gritar. Quem conhece, quem é aqui da cidade já sabe que eles brincam assim", explicou.