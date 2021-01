Prefeito de Jacobina reduz salário para R$ 1,1 mil em primeiro decreto

O prefeito de Jacobina, Tiago Dias (PCdoB), tomou uma medida diferente em seu primeiro decreto oficial, na segunda-feira (4). Ele reduziu o próoprio salário em 92% pelos próximos 12 meses e vai passar a receber o equivalente a um salário mínimo - R$ 1,1 mil.

“Primeiro decreto assinado e o local escolhido foi o Construindo o Amanhã. Assumo o compromisso de reduzir o meu salário para um salário mínimo. Estamos em um momento de pandemia e quero fazer a minha parte para trazer dias melhores para nossa cidade”, diz Dias.

"O prefeito não é melhor que o trabalhador e a trabalhadora. O trabalhador e trabalhadora que ganham salário mínimo, 90% no nosso município, não têm carro à disposição como tenho, abastecido, com motorista. Não têm status de prefeito. Sou difereten do trabalhador? Não. Não posso estar acima nem abaixo do trabalhador, tenho que estar lado a lado", afirmou.

Ele tomou posse na última sexta (1º), quando chamou a atenção por outra atitude: foi até a Câmara Municipal com trajes de vaqueiro e montado em um boi. Dias foi eleito vereador em 2012 e 2016 e nas últimas eleições municipais bateu o candidato Luciano da Lokar (Dem), recebendo 45,82% dos votos válidos.