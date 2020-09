Prefeito de João Dourado, Celso Loula morre aos 72 anos

O prefeito da cidade de João Dourado, no norte baiano, morreu nesta quarta-feira (23) em Salvador. Celso Loula Dourado, que tinha 72 anos, era pré-candidato à reeleição na cidade.

Celso sofreu uma arritmia cardíaca e foi internado em um hospital privado da capital baiana, que não teve o nome divulgado. Não há informação ainda sobre seu velório e sepultamento.

O prefeito deixou esposa, a vereadora Rita Loula Dourado, e duas filhas. O governador Rui Costa lamentou a morte no Twitter. "Quero manifestar meu profundo pesar pela morte do prefeito de João Dourado, Dr. Celso do PT", escreveu.