Prefeito de Manaus terá de explicar R$100 mil gastos em Barcelona

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), terá que explicar os R$ 100 mil gastos durante uma viagem a Barcelona na Câmara Municipal de Manaus, que aprovou um requerimento para convocá-lo.

O gestor esteve na cidade catalã no último final de semana para participar da Maratona de Barcelona. O prefeito fez diversas publicações em suas redes sociais para divulgar a sua participação no evento.

Em nota enviada ao g1, a Prefeitura de Manaus informou que "o objetivo foi divulgar a 'Maratona de Manaus 2022', e atrair maratonistas estrangeiros e suas famílias para o evento esportivo, a ser realizado em outubro na capital amazonense."

Entretanto, no Diário Oficial do Município (DOM) aparece apenas o registro de afastamento de dois secretários municipais para a ida à Barcelona.

Durante sessão realizada na quarta-feira (11), a Câmara Municipal de Manaus aprovou requerimentos, apresentados pelo vereador Rodrigo Guedes (Republicanos), para que a prefeitura dê explicações sobre a viagem.

"A gente não tem nenhuma informação de quantas pessoas foram, só sabemos que foram muitas. E quanto custou essa viagem, quanto custou esse tour com dinheiro público aqui da população da cidade de Manaus, do estado do Amazonas.", disse o vereador Rodrigo Guedes (Republicanos).

Confira, na íntegra, o posicionamento da prefeitura:

A respeito dos questionamentos relacionados à viagem do prefeito David Almeida e de sua comitiva municipal a Barcelona, na Espanha, a prefeitura informa que o objetivo foi divulgar a “Maratona de Manaus 2022”, para atrair maratonistas estrangeiros e suas famílias para o evento esportivo, a ser realizado em outubro na capital amazonense.

A Prefeitura de Manaus tem trabalhado para fazer de Manaus uma cidade global, atrativa internacionalmente, criando estratégias de fomento à economia por meio de grandes eventos.

E o turismo esportivo é um desses caminhos, onde se comprova ampla movimentação de serviços e incremento de receita na rede hoteleira, no transporte, em restaurantes, entre outros, uma oportunidade para que Manaus se desenvolva ainda mais e deixe no passado as tristes imagens do período pandêmico da Covid-19, vistas em todo o mundo.

Importante ressaltar que a Maratona de Barcelona atraiu mais de 30 mil pessoas, oriundas de todas as partes da Espanha e outras partes da Europa, sendo uma das principais maratonas do continente europeu e uma excelente oportunidade de visibilidade para a Maratona de Manaus e todo o apelo que envolve a Amazônia, cujos estrangeiros têm grande interesse.

A estratégia do município com seu estande foi fornecer aos maratonistas informações sobre a prova e convidá-los a descobrirem a Amazônia, por meio de imagens turísticas locais.

A comitiva foi formada, além do prefeito, por servidores ligados à organização e divulgação da Maratona de Manaus, com custo de R$ 72 mil referentes às passagens de agentes públicos e de R$ 32 mil referentes às diárias dos servidores para as despesas de hospedagens, deslocamentos e alimentação.

O prefeito David Almeida abriu mão de suas diárias.

As informações detalhadas relacionadas aos servidores da comitiva estarão disponíveis no Portal da Transparência tão logo as prestações de contas sejam finalizadas.