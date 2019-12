Prefeito de Petrolina fala sobre ameaças de morte: 'cartas assinadas com sangue'

Miguel Coelho, prefeito de Petrolina e José Carlos, secretário executivo da AMMPLA (Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina)

A família Coelho, que comanda a cidade de Petrolina, no sertão de Pernambuco, há mais de 50 anos, tem recebido ameaças, inclusive com mensagens de texto e cartas assinadas com sangue. O prefeito do município, Miguel Coelho, filho de Adriana e Fernando Bezerra Coelho, teve na última quarta-feira (11) um atentado a um dos seus secretários, José Carlos, que foi vítima de uma emboscada enquanto saía de casa para deixar sua filha no colégio.

José Carlos foi atingido por quatro tiros e, desde então, está internado em um hospital particular. Em suas redes sociais, Miguel comentou: “É inadmissível que em um Estado Democrático de Direito tenhamos nossas vidas atentadas, que tentem nos coagir por meio de ameaças, e, criminosamente, cheguem às vias de fato, apenas para impedir o trabalho de quem tem compromisso com as pessoas”.

Procurado pelo Alô Alô Bahia, Miguel afirmou que novas declarações sobre o caso serão feitas pelos canais oficiais da Prefeitura de Petrolina.