Prefeito de Salvador fará abertura do fórum sobre ESG promovido por CORREIO e Alô Alô Bahia

Bruno Reis é prefeito de Salvador (divulgação)

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, fará a abertura do I Fórum ESG Salvador nesta quarta (11), no Porto de Salvador (Comércio), para uma plateia formada por convidados e patrocinadores do evento realizado pelo portal Alô Alô Bahia e Jornal CORREIO. O líder da primeira capital do Brasil vai destacar a vocação da cidade para conduzir as melhores práticas ambientais, sociais e de governança, tema do encontro inédito.

"É de extrema importância que seja trazido o debate sobre o ESG para Salvador e para as empresas locais. Salvador tem se posicionado com ações concretas de sustentabilidade. Na nossa gestão, temos dado exemplo com ocupação plural de cargos de liderança. E ainda é uma ótima oportunidade para mostrarmos que Salvador é figura central e parte da solução que o mundo precisa para a redução de desigualdades, sobretudo com sua diversidade racial, cultural e religiosa", nos disse o gestor municipal.

A noite contará ainda com palestras de Caio Ramos, diretor de Sustentabilidade para América do Sul da AMBEV; e de Leo Dutra, sócio-diretor da Ernst & Young para a área de Sustentabilidade.

Fernanda Brinço (divulgação)

Decoração conceitual

A abertura do I Fórum ESG Salvador, apenas para convidados e patrocinadores, contará com decoração conceitual assinada por Fernanda Brinço. Fernanda tem se destacado no mercado local com a elaboração de cenografias para casamentos, aniversários e eventos corporativos.

Fabio Alperowitch (divulgação)

Nome forte

“Desafio para o Desenvolvimento do ESG no Brasil” é o título da palestra que Fabio Alperowitch fará na próxima quinta-feira (12). Sócio-fundador da Fama Investimentos, o executivo é responsável pela gestão do fundo de ações de empresas brasileiras, focado em companhias aderentes às boas práticas ESG. Alperowitch tem forte atuação no terceiro setor. Além de diretor do Instituto FAMA, do Instituto Brasil Israel e do Instituto Totós da Teté, é conselheiro da WWF Brasil, do Pacto pela Equidade Racial, do LIFE Institute, do Capitalismo Consciente Brasil e do Museu Judaico de São Paulo. Ele defende a importância do tema ESG e ressalta que o combate à desigualdade e ao racismo deve ganhar mais protagonismo na agenda do país.

Programação completa O I ESG Fórum Salvador será realizado no dia 11, apenas para patrocinadores, e no dia 12, a partir das 8h30, com uma grande programação aberta ao público. Os painéis reunirão grandes especialistas do tema e representantes de grandes empresas do país.

Margareth Menezes (Camila Lobo)

Participação especial

Presidente da Fábrica Cultural, Margareth Menezes fará uma participação especial na abertura do I ESG Fórum Salvador. Na oportunidade, a cantora destacará os projetos realizados por sua organização social, que atua nos eixos estratégicos de educação, cultura e sustentabilidade. “Realizamos ações sociais e culturais gratuitas e de inclusão sócio produtiva de pessoas e grupos”, nos disse a artista, que também fará uma pequena apresentação, cantando para os 300 convidados.

Advogado baiano inaugura restaurante em São Paulo

O advogado baiano Rodrigo Freire inaugurou nesta quinta-feira (5) o Preto Cozinha, restaurante em Pinheiros, cujo menu carrega de sua Bahia natal memórias comestíveis e produtos artesanais. “A intenção é oferecer uma nova perspectiva sobre a culinária baiana, sem perder as origens. Nossas receitas são releituras inspiradas em receitas de minha família, que, por muitos anos, só dividi com amigos”, confidenciou o chef soteropolitano ao Alô Alô Bahia. “Gosto do termo culinária afrodescendente, cunhado por Manoel Querino, para definir essa culinária que compõe a culinária brasileira, forjada da influência lusitana, indígena e, principalmente, dos povos africanos”, continua.

O espaço, que preza pela sustentabilidade (da farda e das louças ao aproveitamento máximo dos produtos na cozinha), é dividido em jardim, salões e bar-galeria de arte, permitindo diferentes vivências e menus - do café com quitutes a coquetéis e petiscos, chegando aos pratos afro-brasileiros. “A essa mistura de Portugal e África do dia a dia só tem acesso quem é baiano mesmo”, reflete o chef-advogado, que abrirá o Preto mais cedo aos fins de semana para um brunch, que também busca resgatar de forma não-clichê

a ancestralidade da cozinha baiana.

O chef Vini Figueira (divulgação)

Assinatura concorrida

Vini Figueira está cheio de novidades nesse mês de maio. Na terça-feira, dia 11, ele assina o coquetel de abertura do Fórum ESG, que acontece no Porto Salvador e é realizado pelo CORREIO e Alô Alô Bahia. No dia seguinte, assina o coquetel de abertura da exposição Elas, na Florense Salvador. Já nos dias 12 e 13, é o responsável pelo jantar do Congresso Nacional de Magistrados, com mais de 2 mil pessoas por noite, que acontece no Centro de Convenções de Salvador. E o chef ainda está finalizando um projeto especial. No dia 17 de maio, inaugura, em fase de testes, seu novo restaurante. Com cardápio voltado para frutos do mar, o Vini Figueira Mar terá ostras, mariscos, siri-mole e várias iguarias do litoral, em parceria com cooperativas da região.