Prefeito envia até amanhã pedido para Salvador entrar no consórcio das vacinas

O prefeito Bruno Reis (DEM) vai enviar à Câmara de Vereadores nas próximas 48 horas o projeto de lei que autoriza Salvador a integrar o consórcio formado por mais de 1.700 prefeituras de todo o Brasil para compra de vacinas contra a covid diretamente com os laboratórios estrangeiros. Idealizado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), composta pelas 412 cidades acima de 80 mil habitantes, o consórcio surgiu após o Supremo autorizar, no último dia 23, que estados e municípios adquiram e distribuam imunizantes - decisão que tirou do governo federal a exclusividade sobre a vacinação. À coluna, o presidente da Câmara, Geraldo Júnior (MDB), garantiu que, imediatamente depois de chegar, a proposta tramitará em regime de urgência e será posta o quanto antes em votação pelo plenário.

Volume morto

A importância do projeto cresceu diante da falta de vacinas gerada por atrasos do Ministério da Saúde. Hoje (8), Salvador aplica as últimas 2.000 doses para o ciclo inicial dos idosos de 78 anos e não há previsão de novas remessas à capital.

Salto duplo

As recentes ações de combate à pandemia impulsionaram a popularidade do prefeito da capital entre meados de fevereiro e o início deste mês, aponta nova pesquisa encomendada pelo Palácio Thomé de Souza para avaliar a aceitação dos soteropolitanos quanto às medidas de enfrentamento à covid. No levantamento anterior, concluído há cerca de 15 dias, Bruno Reis somava 49% de ótimo ou bom. Agora, já aparece com 59%, dez pontos a mais do que o registrado em meados de fevereiro, e 89% de avaliação positiva - índice praticamente igual ao obtido na sondagem sobre o desempenho do governador Rui Costa (PT) entre a população de Salvador.

Nova onda

O governo do estado negocia a cobiçada área que pertenceu à extinta Telebahia no Cabula para transformá-la em um complexo voltado a startups e formação profissional para o setor de inovação, em parceria com o Parque Tecnológico e o Senai Cimatec. O espaço hoje é de propriedade da Tele Norte Leste, que tem como principal acionista a Oi, atualmente em recuperação judicial. Caso vá adiante, o complexo se somará ao Hub Salvador, criado pela prefeitura na zona portuária para estimular startups.

Pé na ponte

O executivo Cláudio Villas Boas (ex-Odebrecht) deixou o cargo de diretor financeiro da Embasa para assumir a presidência do Consórcio Ponte Salvador-Itaparica, formado por seis estatais chinesas. Engenheiro civil com passagem por outras grandes empreiteiras, como a OAS, Villas Boas chegou a ser cotado para presidir a Embasa, mas o cargo acabou nas mãos do também engenheiro Rogério Cedraz, apadrinhado pelo deputado federal Marcelo Nilo (PSB). Agora, terá a missão de tocar a ponte sem que existam sinais de quando ela sairá do papel.

Asas livres

A Justiça revogou as prisões dos dois principais alvos da operação contra o “Cartel das Placas” que agia no Detran há 30 anos. Os empresários Adriano Muniz Decia e Catiucia Dias responderão em liberdade.