Prefeito que teve rosto queimado em fogueira junina não terá deformidade facial

Ainda não há previsão de alta (Foto: Divulgação/Prefeitura de Osasco)

O boletim médico divulgado na manhã desta quinta-feira (4) afirma que o prefeito de Osasco (SP), Rogério Lins (Podemos), e sua esposa vão tirar o curativo, do tipo máscara. O hospital garantiu ao G1 que ambos não sofreram deformidades faciais.

O casal foi atingido pela explosão de uma fogueira de festa junina no último dia 28, quando o prefeito foi acendê-la. Rogério e Aline Lins continuam sem previsão de alta.

O hospital declarou que eles vão permanecer em tratamento. O boletim médico ainda diz que eles “permanecerão com os curativos oclusivos” e que devem se recuperar “sem sequelas funcionais”.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a festa junina onde aconteceu o acidente não tinha autorização para fazer a fogueira. Os organizadores do evento beneficente Arraiá do Servidô não informam aos bombeiros que seria feito uma fogueira no local.

Veja o momento do acidente: