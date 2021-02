Prefeito reclama de fura-filas e alerta que tem atrasado vacinação 

A prefeitura de Salvador tem avançado no plano de vacinação para a covid-19, mas os fura-filas têm atrapalhado o ritmo nos postos de saúde que oferecem a vacina para o novo coronavírus na capital baiana. O prefeito Bruno Reis pediu para que os soteropolitanos respeitassem o calendário da vacina.

“Quero fazer um apelo para as pessoas que não têm direito de serem vacinadas que não vá aos pontos de vacinação, porque isso retarda o processo, gera um desgaste e não há como furar fila, porque o controle é rígido e, quem furar, pode ser penalizado. O Ministério Público está acompanhando”, pediu o prefeito de Salvador, Bruno Reis, durante a inauguração do novo prédio do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Semente do Amanhã, na manhã desta sexta-feira (5).

Segundo ele, houve “vários problemas” em postos de vacinação da cidade ontem (4) com pessoas que não estavam cadastradas ou que não deveriam ainda ser vacinadas. “Tem que ter um pouco de paciência. Sei que as pessoas estão enfrentando muito tempo de pandemia, já são 11 meses, eu consigo compreender o desespero das pessoas, mas vamos respeitar os procedimentos”, solicitou o prefeito.

Até o momento, 29 denúncias de fura-filas foram recebidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS), pelo aplicativo "Detetive Fura-Fila", lançado no dia 28 de janeiro. O objetivo da plataforma é justamente para que se possa denunciar pessoas que receberam a vacina contra a covid-19 sem fazer parte dos grupos prioritários que estão sendo imunizados. Também é possível fazer a denúncia por e-mail ou WhatsApp, de maneira anônima. Até a última quarta-feira (3), o app tinha recebido 18 denúncias.

Nesta quinta-feira (4), a prefeitura ampliou a vacinação para todos os trabalhadores de saúde, os que trabalham em clínicas, consultórios, multicentros e outros tipos de unidades de saúde inseridas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). De acordo com o prefeito, cerca de 5 mil profissionais da saúde foram vacinados em Salvador neste primeiro dia. No total, 48 mil estão aptos a receber o imunizante.

A partir da segunda-feira (8), começarão a ser vacinados os idosos entre 85 e 89 anos. Após esta faixa-etária, começarão a ser vacinados os idosos entre 80 e 84 anos, a partir da próxima quinta-feira (11). A expectativa é que Salvador possa concluir esse segmento no final da semana que vem e iniciar a imunização nos idosos acima de 60 anos na semana do dia 15 de fevereiro. “Até amanhã estão chegando novas doses da vacina na Bahia, o que vai garantir o fornecimento para a gente concluir a prioridade dessa primeira fase, que são os idosos acima de 80 anos e todos os trabalhadores de saúde”, disse Reis.

O prefeito ainda elogiou a aprovação da Medida Provisória (MP) aprovada pelo Senado, ontem, que acelera a compra da vacina russa Sputnik V. A MP também acelera a aquisição de imunizantes da Covax Facility, um consórcio internacional organizado pela Organização Mundial a Saúde (OMS) que fornecerá vacinas a países em desenvolvimento.

“Eu já defendia essa tese que se as vacinas já tivessem passado pela terceira fase em outros países e que já houvesse o reconhecimento dos órgãos de controle desses países, pudesse ser dispensado no Brasil, e elas pudessem ser comercializadas. Essas são mais duas vacinas que o governo federal vai adquirir para disponibilizar as doses para os municípios. Isso significa que a gente vai ter uma oferta maior e poderemos avançar no plano de imunização”, avalia Bruno.

Com o avanço da vacinação na cidade, novas flexibilizações poderão ser feitas. “No momento em que a gente imunizar todo o o público mais vulnerável, que aqui em Salvador são 572 mil pessoas, a gente começa a ter uma tranquilidade maior para tomar decisões em relação à retomada de algumas atividades, para flexibilizar alguns horários de funcionamento e retomar a educação com a segurança maior”, explicou Reis. O prefeito afirmou que ainda não há data para o retorno das aulas presenciais, mas que espera decidir com o governador Rui Costa, em uma reunião que será realizada hoje à tarde. O retorno das aulas na rede municipal será no dia 18, de forma remota.

*Sob orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro