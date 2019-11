Prefeitura abre 2.420 vagas de capacitação em 55 cursos gratuitos; confira

Quem está desempregado, ansioso para se reinserir no mercado de trabalho ou à procura de uma primeira oportunidade terá a chance de melhorar o currículo. Salvador ganha, nesta terça-feira (12), um programa que beneficiará 2.420 pessoas que estão em busca de capacitação profissional.

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer (Semtel), lançou na sede na sede do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM), no Comércio, o programa Qualifica Salvador, que já abriu vagas em 55 modalidades de cursos gratuitos, ministrados pelo Senai e Senac. O investimento aproximado é de R$ 1,5 milhão.

O programa oferece qualificações nas áreas de alimentação, produção, logística, gestão, informática, atendimento, hospedagem, beleza, vestuário, construção civil, telecomunicações, manutenção, mecânica, elétrica e automação industrial e línguas estrangeiras (inglês e espanhol). Além dos cursos, os candidatos terão direito a fardamento e auxílio transporte (exceto para quem optar pelas aulas de idiomas).

“A gente sabe que a falta de qualificação profissional é o maior empecilho na busca de trabalho. O trabalhador busca, porém não tem qualificação e, assim, não consegue efetivar a vaga de emprego. Então, o Qualifica Salvador vem para corrigir essa deficiência e dar oportunidades às pessoas”, explicou Alberto Pimentel, secretário Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer.

O secretário destacou que a capital baiana possui vocação para o comércio, serviços e turismo e que esse tipo de programa de qualificação é importante para acolher moradores e visitantes da cidade. Ainda conforme Pimentel, os cursos ofertados têm carga horária de até 300h.

De acordo com o diretor de Trabalho da Semtel, Magno Felzemburgh, 1.370 participantes terão direito a transporte para se deslocar para os cursos. Ainda segundo ele, serão 950 trabalhadores qualificados pelo Senai e 420 pelo Senac.

“Essas instituições que irão ministrar os cursos são o que há de melhor em capacitação no nosso estado. O Sistema S [que compreende o Senai e Senac] é uma referência no país”, justificou Felzemburgh, destacando que muitas oportunidades de emprego podem surgir por conta da Canonização de Irmã Dulce e da inauguração do novo Centro de Convenções, com previsão para janeiro.

Em setembro, o CORREIO noticiou que Salvador foi a capital nordestina que mais gerou empregos no último ano, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. Conforme o órgão, foram criadas 6.436 vagas entre agosto de 2018 e deste ano. O número fez a capital baiana ocupar ainda a 6ª posição na criação de postos formais entre as capitais de todo o país.

Só volta na quinta!

Nesta terça-feira (12), antes mesmo do lançamento oficial do programa, foram liberadas 1.030 senhas para os interessados, sendo que 530 foram atendidas na tarde desta terça e as 500 restantes tiveram atendimento reagendado para esta quarta (13), devido à grande procura por inscrições.

As atividades do SIMM e do Centro do Empreendedor Municipal (CEM) ficarão suspensas nesta quarta, dia exclusivo para os candidatos que retiraram senha de inscrição no programa. O atendimento será retomado normalmente na quinta-feira (14), às 7h.

Quem conseguiu uma das senhas foi Arlene Góis, 36 anos, que soube do programa pelas redes sociais do SIMM e esteve presente no lançamento para tentar vaga no curso de atendente de farmácia. Desempregada há três anos, ela já trabalhou como balconista de uma drogaria e tenta se reinserir no mercado.

“Estou há tanto tempo sem emprego, que ando meio desesperançada. Busco vaga em qualquer área, o que eu quero mesmo é trabalhar”, disse. Sem posto de trabalho, Arlene perdeu até mesmo a guarda da filha de 15 anos, que foi morar com o pai, também desempregado, mas com melhores condições financeiras.

Interessado no mesmo curso que Arlene, o jovem Alisson Santos Almeida, 19, conseguiu uma vaga no cadastro reserva. Ele concluiu o Ensino Médio e procura um emprego para poder bancar o seu sonho, que é fazer faculdade de Tecnologia da Informação. “Estando num trabalho, eu consigo alcançar isso, de poder estudar e, no futuro, exercer profissão na minha área”, disse.

No Senai alguns dos cursos que estavam sendo oferecidos eram: NR 35 - Segurança no Trabalho em Altura; NR 12 - Segurança de Máquinas e Equipamentos; NR 33 - Segurança em Espaços Confinados; NR 13 - Segurança em Operações de Caldeiras e Fornos; Mecânico de Ar-condicionado Automotivo; Pintor Industrial; Leitura e Interpretação de Projetos de 4 Edificações. Já no Senac há qualificações como Atendente de Farmácia; Manicure e Pedicure; Design de Sobrancelha com Henna; Pizzaiolo; Ajuste de vestuário. A Semtel não divulgou as demais modalidades de capacitação.

Como participar?

Os interessados em participar do programa devem se dirigir presencialmente à sede do SIMM, no bairro do Comércio, com original e cópia do RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade e carteira de trabalho. Ao chegar, é preciso pegar uma senha, informar o curso desejado e esperar ser chamado na fila para apresentar a documentação.

As quantidades de vagas, bem como a disponibilidade, somente serão informadas no local. Os interessados podem acompanhar as ofertas através do Instagram do SIMM (@simmsalvador) e também no da Semtel (@semtelpms). Ainda não há uma data prevista para abertura de novas inscrições. O Diretor de Trabalho da Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer (Semtel), Magno Felzemburgh, no entanto, garantiu que será ainda esse ano, possivelmente já em dezembro, e que mais oportunidades vão rolar durante todo o ano de 2020.