Prefeitura abre 30 leitos pediátricos exclusivos para covid no Martagão Gesteira

A prefeitura abriu 30 novos leitos de UTI e clínicos pediátricos no Hospital Martagão Gesteira, na manhã desta sexta-feira (4). As unidades são para atender a demanda do aumento de casos entre as crianças.

A taxa de ocupação dos leitos na capital chegou a 100% no mês passado e ficou acima dos 90% nas últimas semanas.

"Há uma demanda muito grande, seja na rede privada, seja na rede filantrópica, por procura de leitos. Esse é o maior hospital na nossa cidade para as crianças e desde a chegada da ômicron o número de casos ativos nunca esteve tão elevado quanto agora", explicou o prefeito Bruno Reis, durante a entrega dos leitos.

Serão 10 leitos de UTI e 20 leitos de enfermaria pediátricos. "Sempre tivemos uma quantidade de leitos que passamos bem pela primeira e segunda onda porque o número de crianças infectadas não era na proporção que está sendo agora. Nos nos últimos 15 dias, vínhamos trabalhando no limite", analisou o prefeito.

Neste sábado (5), serão abertos 10 leitos semi-intensivos em uma tenda na UPA dos Barris.