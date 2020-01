Prefeitura abre 84 vagas temporárias para o Carnaval 2020

A Prefeitura de Salvador abriu 84 vagas temporárias para quem quer trabalhar no Carnaval 2020. O Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária será em Regime Especial Direito Administrativo (Reda).

São 12 vagas para o setor de engenharia civil e 72 para a de educador social. Ao todo, 30% delas serão destinadas a negros e 5% a pessoas com deficiência, conforme prevê a legislação.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet, através do site www.selecaocarnavaledital022020.salvador.ba.gov.br, até as 23h59 desta quarta-feira (8). A inscrição só será validada mediante pagamento da taxa de R$ 15.

Para concorrer à vaga de engenheiro civil, o candidato deve ser formado em Engenharia Civil em alguma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e ter experiência mínima de um ano na função pretendida, contada a partir da data da publicação do edital. Já quem quer atuar como educador social deve ter curso de ensino médio completo, realizado em instituição reconhecida MEC.

O treinamento, para ambas as funções será realizado no dia 18 de fevereiro, com carga horária de oito horas. Já o trabalho será realizado entre os dias 20 e 25 de fevereiro, com carga horária de 10 horas diárias para engenheiro e 12 horas para educador social.



Mais informações podem ser obtidas no site da Semge ou no www.dom.salvador.ba.gov.br.