Prefeitura abre novo ponto de testagem de covid em Brotas

Um novo ponto de testagem rápida para detecção da covid-19 passou a funcionar no final de linha de Brotas, em Salvador, a partir da manhã desta terça-feira (29).

No local, cerca de 300 exames são oferecidos diariamente aos usuários que apresentarem sintomas para a doença. O ponto de testagem vai funcionar, inicialmente, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h.

A coordenadora do Distrito Sanitário (DS) Brotas, Anelita Santana, relatou que a abertura de mais um ponto de testagem na região é uma forma de cuidar da população e estabelecer barreiras para que o vírus deixe de circular.

“Aqui no DS Brotas nós tínhamos duas unidades com oferta do teste de Covid e hoje estamos abrindo mais um. A testagem é muito importante para conter o vírus e para que as pessoas que positivaram possam receber um tratamento adequado e se curar da doença”, contou.

Detecção

O procedimento é realizado através da coleta da amostra de secreção do nariz do paciente pelo swab (cotonete) e o laudo sai em até 45 minutos. As pessoas que apresentarem resultado positivo serão atendidas por um médico, que vai orientar sobre como se preservar no período de isolamento e demais cuidados. Se o cidadão apresentar sintomas mais graves, será avaliada a necessidade de encaminhamento para uma UPA ou internamento hospitalar.

Além do novo ponto, são ofertados, diariamente, 300 testes na tenda da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barris, e de segunda a sexta-feira no Pronto Atendimento (PA) Maria Conceição Imbassahy, no bairro do Pau Miúdo, a partir das 8h. Desde o início da campanha, que começou na última sexta-feira (18), foram realizados 3.075 exames, com 1.727 positivos.

O serviço também pode ser encontrado em mais de 40 postos de saúde espalhados pela cidade com cerca de 50 exames ofertados em cada unidade. A lista completa está disponível no site ou pelas redes sociais da Prefeitura.

Dentre as pessoas que estiveram no local à procura do teste neste primeiro dia de funcionamento, Joselita Ribeiro Cosme, de 70 anos e moradora do bairro de Luís Anselmo, contou que passou a ter sintomas similares aos da Covid-19 na última sexta-feira (20).

Ao ver, pela televisão, que um ponto de testagem seria aberto em Brotas, resolveu ir até o local. “Já tem uns dias que perdi olfato, paladar, tive febre, então resolvi vir aqui pra fazer o teste, tirar as dúvidas e realizar o tratamento adequado”, contou.