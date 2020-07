Prefeitura abre pregão para compra de 100 mil testes rápidos de covid-19

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), lançou um chamamento público para aquisição de um milhão de máscaras cirúrgicas descartáveis e 100 mil testes rápidos para o novo coronavírus.

O aviso de convocação para compra, que faz parte das ações de enfrentamento à covid-19 na cidade, foi publicado na edição desta quarta-feira (28) do Diário Oficial do Município.

A medida que prevê a obtenção imediata dos insumos visa garantir a manutenção das ações operacionais para o diagnóstico da doença no município.

“Adquiriremos um quantitativo considerável de testes rápidos que serão direcionados prioritariamente aos profissionais de saúde e outros trabalhadores de serviços essenciais, nas blitzes que contam com a parceria da Transalvador, além das ações nas localidades com restrição regionalizada. Fomos umas das capitais pioneiras no país na realização da testagem da população e o resultado desse investimento é refletido hoje com a inibição da disseminação acelerada do vírus na cidade”, destacou Leo Prates, secretário municipal da Saúde.

Clique aqui para ter acesso ao Edital do Pregão Eletrônico.