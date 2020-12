Prefeitura antecipa pagamento de salário de dezembro para dia 18

A Prefeitura vai antecipar o pagamento do salário de dezembro do funcionalismo municipal, que aconteceria no dia 30, para o próximo dia 18, junto com a segunda parcela do décimo-terceiro. O anúncio foi feito pelo prefeito ACM Neto nesta sexta-feira (11), durante a inauguração da Escola Municipal Nova Sussuarana, em Sussuarana.

“Isso é a demonstração de como a Prefeitura hoje está organizada e, acima de tudo, valoriza o servidor. Um momento este de fim de ano, no qual as pessoas se preparam para fazer a ceia com os familiares, mais do que nunca a gente fica feliz em antecipar o salário e assegurar o décimo-terceiro para os servidores”, afirmou Neto.

No mesmo evento, ele anunciou o pagamento de duas gratificações para professores da rede municipal. O primeiro benefício anunciado é a concessão de todas as gratificações referentes à mudança de nível para os professores que adquiriram titulação nos últimos anos, conforme previsto no Plano de Cargos e Salários da Educação municipal. A concessão varia de 25% a 100%, de acordo com a titulação, com impacto médio de R$47 mil. . "É uma progressão vertical, que o professor vai subindo degrau a degrau, em consequência de resultados, de titulação", explciou o prefeito. "Se faz especialização, sobe um nível. Mestrado, sobe um nível. Faz doutorado, sobe um nível". A prefeitura vai oferecê-lo de uma só vez para todos os educadores que têm direito, um total de 1.207.

O outro benefício, também previsto no Plano de Cargos e Salários, é a gratificação de estímulo ao apoio profissional, para aqueles que estão fazendo cursos de aprimoramento. A gratificação varia de 2,5% a 7,5%, de acordo com a carga horária do curso – entre 80h e 360h.