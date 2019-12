Prefeitura anuncia amanhã a grade do Festival Virada Salvador

Grade do Festival Virada Salvador será divulgada nesta sexta (13) (foto/divulgação)

O prefeito ACM Neto apresenta a programação do Festival Virada Salvador em coletiva nesta sexta-feira (13), às 10h15, no novo Centro de Convenções de Salvador, na orla da Boca do Rio. Na ocasião, a grade completa com todas atrações, dias e horários serão detalhadas, assim como toda a estrutura montada em mais uma edição do evento.

Na coletiva, será destacada ainda a operação de serviços públicos para a festa, a exemplo do trânsito, transporte e segurança. O presidente da Saltur, Isaac Edington, também estará presente, entre outras autoridades.

ACM Neto vai apresentar a tão esperada grade completa de atrações, bem como toda estrutura de serviços públicos que fazem do Festival da Virada o maior do Brasil. "O evento contribui para que Salvador seja o destino mais procurado para se passar o final de ano", nos disse Isaac Edginton.