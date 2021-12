Prefeitura anuncia construção de contenção de encosta na Ladeira do Cacau

A Prefeitura de Salvador vai construir uma contenção de mais uma encosta situada na Rua Engenheiro Austricliano, conhecida como Ladeira do Cacau, em São Caetano, que dará mais segurança aos moradores da região. A ordem de serviço que autoriza o início das obras foi assinada na tarde desta segunda-feira (27) pelo prefeito Bruno Reis.

Também estiveram presentes na ocasião os titulares da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos de Souza; da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Kiki Bispo; e da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macedo, dentre outros gestores e autoridades.

(Betto Jr./Secom) (Betto Jr./Secom)

O prefeito relembrou o ocorrido há dois anos na localidade e ressaltou a importância de iniciar o serviço este mês, que está sendo marcado como o dezembro mais chuvoso dos últimos 20 anos, com uma média de 370 milímetros de chuva.

“Em 2019, choveu 170 milímetros em três horas. Nós tivemos que acionar dez sirenes, inclusive a sirene dessa região, para que as famílias pudessem evacuar a área, e ocorreu o deslizamento dessa parte de cima da Ladeira do Cacau, trazendo um risco elevado para as famílias. De lá para cá, nós adotamos ações paliativas para evitar que houvesse novos deslizamentos e para dar proteção às famílias no período das chuvas. Elaboramos um projeto executivo e hoje estamos aqui para dar início imediato a essas obras”, afirmou.

A intervenção será executada com recursos próprios da Prefeitura e está orçada em R$1,6 milhão. A expectativa é que as intervenções no local durem aproximadamente quatro meses. Além da contenção da encosta em solo grampeado, será realizada a recuperação da escadaria, do caminho de pedestre e será feito, ainda, o plantio de grama. A área que será protegida tem 552 m².

O chefe do Executivo municipal antecipou que um pacote de proteção para outras áreas de risco na cidade está previsto para ser lançado nesta terça-feira (28), contemplando vários bairros com contenções do tipo solo grampeado e cortina atirantada, além de novas geomantas. Apenas na região administrativa de São Caetano, quatro áreas receberão proteção com investimento de aproximadamente R$3 milhões.

Balanço

Desde 2013, a Prefeitura já concluiu e entregou à população 113 obras de contenção de encosta em diferentes pontos da cidade. Deste total, 16 contenções foram executadas pelo município neste ano. O investimento na proteção das encostas neste período é superior a R$120 milhões. Salvador possui ainda 11 obras em andamento, orçadas em aproximadamente R$ 26 milhões e mais 12 obras de contenção de encosta previstas para serem executadas no próximo ano.