Prefeitura anuncia protocolos sanitários para eventos com até mil pessoas

A Prefeitura de Salvador lançou protocolos sanitários para a organização de eventos na capital, após a liberação para a realização de atividades com a presença de público de até mil pessoas, ou de 75% da capacidade total do espaço.

A flexibilização ocorre por conta da queda contínua dos índices epidemiológicos e avanço no processo de vacinação. Os protocolos setoriais foram publicados na edição desta segunda-feira (13) do Diário Oficial do Município (DOM).

As novas regras determinam que os eventos culturais e artísticos poderão acontecer de segunda-feira a domingo, sem restrição de horário, com exceção dos espaços localizados em shopping centers e centros comerciais sem acesso independente - estes seguirão o horário de funcionamento dos seus respectivos empreendimentos.

Além disso, estão liberados os eventos em casas de show ou espaços específicos, assim como restaurantes, bares e similares. A realização de duas ou mais atividades culturais e artísticas em um mesmo local, de forma simultânea, só poderá ocorrer em áreas que possibilitem a completa separação dos eventos, com acessos, entradas, saídas e áreas de circulação independentes para cada um deles.

Confira abaixo outras regras determinadas pela Prefeitura:

Venda e distribuição de ingressos

A venda e distribuição de bilhetes e a concessão de cortesias ocorrerão, preferencialmente, de forma virtual. Quando o acesso for gratuito, o cidadão deverá efetuar agendamento online.

A venda física de ingressos está permitida, desde que sejam colocados dispensadores de álcool 70% ao lado de cada bilheteria, e que haja separação através de barreiras físicas entre os funcionários - que deverão usar máscaras e face-shield – e os compradores.

A conferência de ingressos, por parte dos trabalhadores do evento, deverá ser visual, através de leitores óticos ou de auto check-in, sem contato direto por parte do atendente com objetos de uso pessoal, como telefones celulares. Os ingressos, se impressos, devem ser descartados pelo próprio frequentador em um recipiente, evitando contato com o bilheteiro.

Medidas de prevenção

O local de eventos deverá contar com ordenamento para eventuais filas, com demarcação no chão, garantindo o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas, além de exigir o uso de máscaras. Quando possível, deve-se manter as portas e janelas abertas, para melhorar a ventilação natural do local e, no caso de ambiente refrigerado, o sistema não pode ficar no modo de recirculação do ar.

Os elevadores deverão ter uso preferencial para idosos, pessoas com deficiência, ou com dificuldade de locomoção, além de ter sua capacidade reduzida em 50%, com marcações no piso. O uso de bebedouros nos espaços comuns é proibido.

Disposições sobre alimentação

A alimentação do público deve ser restrita a uma determinada área com este fim específico. As máscaras poderão ser retiradas do rosto somente nos momentos das refeições, com distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas.

Só serão permitidos a comercialização e distribuição de lanches previamente montados, em embalagens individuais e protegidas com filme plástico. Cada mesa está limitada à quantidade máxima de 10 pessoas.

Protocolos para artistas

Ficam proibidas quaisquer atividades interativas, que possam resultar em contato ou aproximação dos artistas, ou da equipe de produção com o público. Portanto, não são permitidas visitas ao camarim, ou áreas de preparação dos artistas pelos participantes/público, tanto antes quanto após as apresentações.

Além disso, o acesso ao palco e camarins será limitado apenas às equipes técnicas e aos artistas, sempre mantendo o distanciamento previsto no protocolo geral e o uso constante das máscaras faciais.

O uso de máscaras pelos artistas durante as apresentações é facultado, desde que respeitado o limite mínimo de distanciamento de, pelo menos, cinco metros com o público. No palco do evento, só poderão estar os participantes das bandas, produtores e equipe técnica.

Não poderão ser servidos buffets compartilhados nos camarins, devendo-se utilizar kits individuais, preferencialmente com bebidas e comidas industrializadas, na embalagem original dos fabricantes. Também é proibido, entre os artistas, compartilhamento de figurinos e maquiagens, assim como utensílios de uso pessoal, a exemplo de toalhas e garrafas de água.