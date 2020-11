Prefeitura anuncia remobilização de leitos para covid-19 em Salvador

A prefeitura de Salvador vai remobilizar leitos exclusivos para covid-19 e vai enviar para a Câmara um projeto de lei que permita a reativação dos leitos para que a taxa de ocupação máxima permaneça em 60%. A atual taxa é de 71%. As medidas foram anunciada nesta sexta-feira (27), pelo prefeito ACM Neto.

"A prefeitura vai trabalhar com a meta de no máximo 60% dos leitos. O projeto será encaminhado para a Câmara para oficializar essa referência de 60%, o que vai permitir a reativação de novos leitos caso seja necessário para manter essa meta", explicou o prefeito.

Taxa de ocupação dos leitos atual:

UTI 241 de 372 - 65%

Clínicos 229 de 324 - 71%

A cidade chegou a ter 1.406 leitos, que podem ser reativados. Caso eles ainda estivessem ativos, a taxa de ocupação da UTI seria de 35% e clínico 32%.

Além disso, a prefeitura já está elaborando um planejamento para vacinação contra covid-19, apesar de ainda não existir um imunizante aprovado.

Os contratos de Reda para profissionais de saúde também foram renovados.

Confira as medidas anunciadas pela prefeitura:

- Plano de remobilização de leitos de covid-19

- Elaboração do plano de imunização visando a logística e cplicação da vacina contra covid-19 em Salvador

- Isolar e rastrear contatos - Projeto Salvador Protege

- Renovação do reda covid-19

- Realização e acompanhamento do soroinquérito nos 12 distritos sanitários

- Acompanhamento das ações do plano de contingência

- Disponibilização da testagem domiciliar para casos específicos

- Acompanhamento das instituições de longa permanência de idosos

- Implantação de sistema tira-dúvidas (aplicativo/totem) nas unidades de saúde

- Mensagens via SMS sobre medidas de prevenção e controle do covid-19 para os casos suspeitos notificados nos sistemas Sivep Gripe e ESUS.