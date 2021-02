Prefeitura assina ordem de serviço para reforma de 200 casas em São Cristóvão

A Prefeitura de Salvador assinou nesta quarta (3) a Ordem de Serviço para reforma de 200 casas no Conjunto Yolanda Pires, em São Cristóvão. As obras são parte do programa Morar Melhor, que já reformou imóveis em mais de 120 localidades do município.

A solenidade de assinatura do documento teve presença do prefeito Bruno Reis, do vereador Duda Sanches e de outras autoridades ligadas à Prefeitura, além de moradores locais como dona Yolanda Santos, moradora de São Cristóvão há 18 anos e que terá a sua casa após mais de três etapas do programa no Bairro.

Desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Seinfra, o Morar Melhor já contemplou 31 mil residências com melhorias como troca de telhado, instalação de esquadrias, substituição de louças sanitárias, reboco e pintura. Cada imóvel tem direito a uma reforma no valor de até 5 mil reais. O objetivo é de contemplar 50 mil imóveis nos próximos 4 anos.

"Esse programa tem capacidade de trazer dignidade para pessoas e famílias. Essa transformação que o Morar Melhor traz. Quando concluirmos as 200 casas aqui no Yolanda Pires, serão mais de 900 só em São Cristóvão. O sentimento do povo por esse programa é de gratidão. Esse programa é uma referência em todo o Brasil", afirmou Bruno Reis.

De acordo com o Prefeito, o Morar Melhor tem uma importância gigantesca por permitir que as pessoas vivam com dignidade no bairro onde cresceram, ao lado das pessoas que se acostumaram a conviver e, dessa forma, respeitando o seus próprios costumes, além de valorizar mais áreas da cidade.

Os beneficiados pelo Morar Melhor precisam ter renda mensal de até 3 salários mínimos e viverem numa área construída total da unidade imobiliária de até 70,00m². De acordo com a Seinfra, o critério para escolha das regiões leva em consideração informações como a precariedade dos bairros, que é levantada com dados do IBGE.

Dados como a maior predominância de domicílios com alvenaria sem revestimento, número de pessoas abaixo da linha de pobreza (Renda per capta inferior R$ 85,00) e maior predominância de mulheres chefes de família são fundamentais para a escolha dos locais que recebem o programa.