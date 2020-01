Prefeitura autoriza 234 obras nesta quinta-feira (30)

O prefeito ACM Neto autoriza, nesta quinta-feira (30), às 16h, no Palácio Thomé de Souza, o início imediato de 234 novas obras distribuídas nas dez regiões administrativas da capital. A execução desse pacote macro de obras faz parte do conceito da gestão municipal que consiste em aproximar a população do poder público para que as demandas mais importantes definidas pelas comunidades sejam sanadas.

Esse montante de obras terá um investimento de R$ 10 milhões – orçamento destinado às Prefeituras-Bairro em agosto do ano passado, durante o primeiro Seminário para Conselheiros Comunitários de Salvador. Cada unidade administrativa terá disponível R$ 1 milhão para investir na sua região.

A verba será aplicada em obras como recapeamento asfáltico, requalificação de escadarias, instalação de academias de saúde, reforma de campos, quadras e praças, além de serviços de manutenção e modernização da iluminação pública.

De acordo com o titular da Secretaria Geral de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro, Luiz Galvão, as obras foram definidas com base em reuniões com os conselheiros comunitários de cada regional da cidade que apresentaram as principais demandas locais.

“Os conselheiros são representantes legítimos das comunidades. Eles são atores importantes no processo de identificação das demandas e na articulação com a Prefeitura. A nossa gestão faz questão de inserir a população nas decisões orçamentárias. Pensamos que não há ninguém melhor que o próprio cidadão para apontar as necessidades e prioridades do seu bairro. Por isso, priorizamos as obras apontadas pelos conselheiros nesse processo”, explicou.