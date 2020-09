Prefeitura autoriza construção de viaduto na região do Shopping da Bahia

Enquanto Salvador caminha para a normalidade, as obras do BRT também avançam. Nesta quinta-feira (24), a prefeitura deu ordem de serviço para a construção de um dos principais viadutos do sistema, a estrutura ficará em frente ao Shopping da Bahia. O município prometeu que o novo equipamento vai eliminar semáforos daquela região, dando maior fluidez ao trânsito.

O prefeito ACM Neto foi quem autorizou o início da obra, avaliada em quase R$ 30 milhões, e disse que o trânsito da região melhorou muito nos últimos anos. Segundo ele, com o projeto do BRT, mais veículos devem circular pelo Iguatemi.

"Não adiantava fazer um corredor de ônibus resolvendo problema coletivo, que é prioridade absoluta, sem que aproveitássemos essa oportunidade para resolver a questão do trânsito", afirmou. "Inicialmente a gente veio com uma solução para essa região do Shopping da Bahia, ainda na nossa primeira gestão. Melhoramos muito a Avenida ACM em direção à Orla, pelo Itaigara. E fomos avançando. Havia uma solução temporária e parcial até que pudessemos vir com a decisão definitiva, que está hoje em curso". acrescentou.

O novo viaduto vai receber o trânsito que passa em frente ao Shopping da Bahia e ligá-lo ao Acesso Norte. A duração das obras será de 11 meses. O secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, Luciano Sandes, explicou a logística.

"Essa é mais uma obra da Nova Tancredo Neves. É um viaduto de 300 metros. Ele vai facilitar muito o fluxo de automóveis. O motorista vai acessar o novo viaduto em frente do Shopping da Bahia e vai sair nas proximidades do Detran para seguir em direção ao Acesso Norte. Com isso, todo o conjunto semafórico em frente ao shopping será retirado e não haverá mais interrupção no trânsito", disse.

(Foto: Reprodução)

Trânsito livre

Segundo a prefeitura, o novo equipamento vai permitir maior fluidez no tráfego já que vai eliminar os semáforos em frente ao Shopping da Bahia que regulam os fluxos oriundos da Avenida ACM (Parque da Cidade) e do Acesso Norte/BRT-324. O administrador Rafael Nunes, 36 anos, está contando com isso. Ele é um dos motoristas que passavam todos os dias pela região.

“Vou e volto do trabalho por aqui, e o trânsito do Iguatemi é conhecido na cidade toda. Perco muito tempo no engarrafamento. Às vezes, para evitar esse estresse, deixo para sair do trabalho mais tarde. Adianto parte do serviço do dia seguinte e volto para casa depois do horário de pico, mas nem sempre é possível fazer isso. Espero que essa obra ajude a resolver, ou pelo menos diminuir, esse estresse”, contou.

Esse também é o desejo da promotora de vendas Isabel Lima, 28 anos. Ela contou que pega ônibus com frequência na região. “Algumas vezes eu pego metrô, dependendo do horário, mas geralmente vou de ônibus. Por causa da quarentena o engarrafamento tinha diminuído um pouco, mas já está tudo engarrafando de novo. Disseram que esse BRT vai ajudar no transporte público e é isso que estamos esperando que aconteça”, disse.

Cerca de 70% dos carros e 80% das viagens de ônibus da capital passam pela Avenida Antônio Carlos Magalhães todos os dias, segundo dados da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). O superintendente de Trânsito de Salvador, Fabrizzio Muller, disse que o viaduto é resultado de estudos feitos pela pasta.

“Esse é o coração da cidade. Desde 2013 que a gente vem se dedicando a estudos nessa região. Em 2014, promovemos mudanças no trânsito que trouxeram melhorias reconhecidas por todos, mas sem obras grandes, como essas que estão sendo feitas agora. Esse é o resultado desses anos todos de estudo quando planejamos junto com outras Secretarias, com consultorias, projetos que transformassem de fato essa região e promovessem mudanças definitivas”, afirmou.

Mais obras

Uma ponte está sendo construída na Ligação Iguatemi-Paralela. A obra foi anunciada pela prefeitura no começo de setembro, fica sobre o Rio Camarajipe, ao lado da ponte que existe atualmente, e também deve ajudar a melhorar a fluidez do trânsito.

Dois dias após anunciar a construção da ponte, a prefeitura entregou o Elevado da Cidadela. A construção faz parte das obras da primeira etapa do BRT, foi a sexta estrutura desse tipo entregue pelo município desde o início das obras, e recebe o fluxo de motoristas que passam pelo Parque da Cidade em direção ao Shopping da Bahia.

O Trecho 1 do BRT tem 2,9 km de extensão e faz a ligação entre o Loteamento Cidade Jardim (Parque da Cidade) à região do Shopping da Bahia (Estação de Integração BRT/Metrô). O investimento é de R$ 213 milhões, com recursos de financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Os outros dois trechos já estão com obras em andamento. Um deles vai ligar a Estação da Lapa à região do Parque da Cidade, e o outro vai seguir até a Pituba.

A prefeitura informou que a implantação do novo modal vai possibilitar a criação de linhas exclusivas para o transporte público, automóveis e bicicletas em corredores de tráfego próprios e segregados que vão reduzir o tempo do soteropolitano no trânsito e melhorar a mobilidade em regiões críticas.