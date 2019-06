Prefeitura autoriza reforma de 330 casas pelo Morar Melhor no Lobato

O programa Morar Melhor vai realizar o sonho de 330 famílias no bairro do Lobato, em Salvador, através da reforma de suas casas. Para autorizar o início das intervenções nas unidades habitacionais, o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), vice-prefeito Bruno Reis, esteve na comunidade, localizada na região do Subúrbio Ferroviário, na noite de quinta-feira (6).

De acordo com Bruno Reis, a Prefeitura vai investir R$ 1,65 milhão para requalificar os lares das famílias no Lobato. “A nossa gestão destina 76% dos recursos municipais para a área social, o que reflete o nosso compromisso em dar mais qualidade de vida e dignidade à população pobre da nossa cidade, por meio de iniciativas como o Morar Melhor”, assinalou o vice e secretário.

O programa habitacional da Prefeitura já reformou quase 25 mil imóveis desde que foi lançado, em 2015. A ideia, segundo Bruno Reis, é atingir a marca de 40 mil casas requalificadas até 2020, em Salvador. Mais de 80 localidades em toda a cidade foram contempladas pelo Morar Melhor, que promove intervenções de até R$ 5 mil por residência.

As melhorias nas unidades contemplam serviços de pintura, instalação de esquadrias, recuperação ou troca de telhado, substituição de louças sanitárias e reboco. A escolha das regiões beneficiadas leva em consideração critérios sociais, como a precariedade dos bairros - baseada em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - e das unidades habitacionais, conforme observação de campo.

Na solenidade, o vice-prefeito Bruno Reis esteve acompanhado dos vereadores Beca, Vado Malassombrado e Sérgio Nogueira, além de diversos líderes comunitários da região do Subúrbio e da equipe da Prefeitura.