Prefeitura começa vacinação contra a covid-19 em ilha de Salvador

A vacinação de trabalhadore sde saúde que atuam na linha de frente de enfrentamento à covid-19 na Ilha de Bom Jesus dos Passos começou nesta quinta-feira (21).

As doses saíram do Complexo Municipal de Vigilância à Saúde, na Vasco da Gama, e seguiu com os vacinadores por uma travessia de cerca de uma hora de lancha rápida até chegar à ilha.

Desde agosto do ano passado o local tem um gripário, unidade de saúde para atendimento de pacientes com síndromes gripais. O ponto se tornou referência para pessoas infectadas com covid-19 nas ilhas de Bom Jesus e dos Frades.

O primeiro vacionado foi o coordenador médico da unidade, Ricardo Oliveira, que celebrou. “Estávamos todos ansiosos por essa ocasião. Durante toda a pandemia enfrentamos enormes desafios, ficamos distantes dos nossos entes queridos e hoje a vacina nos dá um novo ânimo e esperança de dias melhores”, destacou o médico.

No total, 70 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos, bem como recepcionistas e agentes de higienização, receberão a primeira dose da vacina. Após 14 dias, as equipes retornarão para a unidade para aplicar a dose de reforço e assegurar a proteção completa aos trabalhadores.

“Montamos uma estrutura de logística eficiente para assegurar que as doses possam chegar a todos os indivíduos contemplados pela estratégia nesse momento no município. É um trabalho conjunto que inclui o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), que está nos auxiliando na escolta e segurança das equipes”, diz o titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Leo Prates.

Até as 13h desta quinta-feira (21), 7.474 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na capital. Desse total, 7.359 foram trabalhadores da saúde.