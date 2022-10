Prefeitura convoca 220 professores aprovados em concurso público

A Prefeitura de Salvador publicou a convocação de 220 professores presentes no cadastro reserva do concurso público 02/2019. O edital de convocação com a lista e os documentos necessários pode ser acessado no site www. gestaopublica. salvador.ba.gov.br. Os profissionais têm até 16 de novembro para comparecer à Secretaria Municipal de Gestão (Semge), na Rua Horácio César, 64, Dois de Julho, Centro, no horário das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Na ocasião, os convocados devem fazer a comprovação de habilitação técnica e agendamento de avaliação médica.

A convocação se direciona a professores das áreas de Pedagogia, Educação Física, Educação Artística, Ciências Físicas e Biológicas, Geografia, História e Língua Estrangeira. "O trabalho da Prefeitura de Salvador abrange os diversos aspectos que compõem uma educação pública de qualidade, como infraestrutura física, pessoal capacitado, proposta e planejamento pedagógicos, entre outros. E a contratação de mais profissionais vem fortalecer esse trabalho", afirma o secretário da Smed, Marcelo Oliveira.