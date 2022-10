Prefeitura cria Selo Pacto para equidade entre mulheres e homens no mercado de trabalho

Salvador passa oficialmente a reconhecer os esforços de instituições privadas e públicas que busquem a equidade entre mulheres e homens no ambiente corporativo, favorecendo a inclusão de vítimas de violência doméstica no mercado de trabalho. Isso acontece graças ao Selo Pacto Pela Mulher, fundado pela prefeitura e publicado no Decreto nº 36.121 no último dia 7.

O selo Pacto pela Mulher terá validade de dois anos e será concedido pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ). Empresas, associações civis e entidades públicas devem se habilitar junto ao órgão, após lançamento de edital. Um comitê gestor será responsável por verificar o cumprimento dos compromissos previstos no artigo 3º do decreto.

De acordo com a vereadora Roberta Caires, que fez a indicação do projeto, a iniciativa tem o objetivo de empregar mulheres vítimas de violência, levando em conta o resgate social, a equidade de oportunidades e a eliminação da discriminação. “Agora, proporcionamos a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho, facilitamos sua independência financeira e a desconexão com o seu agressor”, disse.

O edital exigirá que a instituição, entre outras medidas, apresente diagnóstico censitário com o perfil de mulheres do quadro de empregados e colaboradores, observando indicadores sociais de órgãos reconhecidos. Além disso, terá que apresentar plano de trabalho, para o período de dois anos, informando as metas a serem alcançadas para enfrentamento das desigualdades.

Chancelada, a instituição poderá utilizar o selo em produtos e material publicitário. “A preocupação com questões sociais gera mais rentabilidade a fornecedores do mundo inteiro, não é diferente em Salvador. O empreendedor que adota a filosofia da responsabilidade social constrói relacionamentos mais éticos e transparentes com todos os públicos, ganhando em sustentabilidade, em imagem e em parcerias mais bem-sucedidas e lucrativas”, frisou a vereadora Roberta Caires.