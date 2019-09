Prefeitura de Alagoinhas tem 157 vagas; salários chegam a R$ 2.817,47.

A Prefeitura de Alagoinhas está com inscrições abertas até 1º de outubro para concurso público. São 157 vagas para contratação imediata, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de nível médio/técnico e superior, como assistente administrativo, motorista, auxiliar de classe, operador de máquinas e equipamentos, arquiteto, contador, analista de sistemas informatizados, professor, dentre outros. Os salários variam de R$ 1.165,47 a até R$ 2.817,47. Inscrições no site www.aietec.com.br.

Taxa de inscrição

O valor da taxa de inscrição é de R$ 44 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 58 para os cargos de nível superior. As provas objetivas serão aplicadas no dia 24 de novembro para os professores e no dia 19 de janeiro de 2020 para os demais cargos.

MRV seleciona estagiários

A MRV está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Jovens Talentos. Estudantes de engenharia civil nas mais de 155 cidades onde a construtora atua podem se inscrever até o dia 15 de setembro por meio do link www.mrv.com.br/programadeestagio.