Prefeitura de Amargosa anuncia compra de 12 mil doses de vacinas para covid-19

A cidade de Amargosa passou na frente no estado da Bahia e foi a primeira a assinar o acordo de compra e venda da vacina contra a covid-19 que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan. A informação foi anunciada pela prefeitura em suas redes sociais.

"Assinamos o acordo de compra e venda com o Instituto Butantan e garantimos a aquisição de 12.188 doses da vacina contra a Covid-19", diz a nota divulgada. A previsão é de que as doses sejam entregues ainda em janeiro.

Segundo a prefeitura, terão prioridade na imunização idosos, profissionais de saúde e pessoas com doenças crônicas.

Em entrevista à TV Bahia, o prefeito Júlio Pinheiro explicou que fez o pedido de acordo assim que o Supremo Tribunal Federal (STF) permitiu que estados e municípios adquirissem imunizantes autorizados em outros países caso a Anvisa não se manifestasse em 72 horas após a solicitação de registro.

"Formalizamos o nsoso interesse e o Instituto nos respondeu encaminhando o memorando para o acordo de intenção dessas vacinas. A previsão é de que a entrega de uma parte das doses aconteça em janeiro, outra em fevereiro e a maior parte seja distribuída até maio", explicou o prefeito.

Apesar do acordo, a Coronavac, vacina desenvolvida pelo Butantan em parceria com a chinesa Sinovac, ainda não foi registrada no Brasil. A previsão é de que o instituto apresente os resultados e faça a solicitação de registro ainda hoje.