Prefeitura de Belmonte inscreve para concurso com 195 vagas

A Prefeitura de Belmonte, no extremo-sul da Bahia, abriu concurso público com 195 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 25 no site https://concursos.msconc.com.br. Os valores das taxas de inscrições do concurso são: R$ 50 (nível fundamental), R$65 (médio e médio/técnico) e R$ 85 (superior). O município oferece oportunidades para funções como médico, enfermeiro, motorista, odontólogo, agente de saúde, agente de endemias, professor, auditor fiscal, recepcionista, dentre outras. A remuneração inicial varia de R$ 998 a R$ 5.988.

Prova será em dezembro

De acordo com o edital, as aplicações das provas objetivas estão previstas para o dia 15 de dezembro, na cidade de Belmonte. Haverá ainda prova de títulos para para alguns cargos e prova prática para operador de máquinas pesadas. O resultado final será divulgado em fevereiro. O certame tem validade de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final.