Prefeitura de Cachoeira proíbe a entrada de não-residentes até o fim do mês

Para evitar as aglomerações durante o período junino, a prefeitura de Cachoeira proibiu a entrada de pessoas que não sejam residentes da cidade. Para entrar na cidade, será necessário apresentar um comprovante de residência.

O decreto n°127/2021, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento ao coronavírus é válido até o dia 29 de junho. O comércio poderá funcionar de 23 a 29 de junho até as 18h, seguindo os protocolos sanitários. O toque de recolher começa as 20h e vai até as 5h do dia seguinte.

Já nos dias 24 e 25, só podem funcioanr os serviços essenciais, como farmácias e postos de combustíveis até as 20h; supermercados e padarias até as 18h; hospitais, urgências e funerárias terão funcionamento 24h; e delivery de alimentosaté as 23h.

Também está proibido acender fogueiras e soltar fogos de artifício, além da guerra de espadas.

Na cidade, está autorizada também a venda de licores, somente nos centros de distribuição (alambiques), sendo vedado o consumo no local.