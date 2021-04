Prefeitura de Feira abre sindicância para apurar licitação na área da saúde

A prefeitura de Feira de Santana criou uma comissão de sindicância que vai investigar a licitação vencida pelas empresas Instituto Baiano para o Desenvolvimento da Saúde (IBDS) e Fundação ADM, segundo publicado no Diário Oficial Eletrônico na terça-feira (30).

Um dia depois da comissão ser constituída, parte da deocumentação desaparecida nos dois processos que são alvo da investigação reapareceu, segundo a prefeitura. Os documentos se referem à contratação de pessoal, somando quase R$ 18 milhões. Segundo a prefeitura, eles são essenciais por tratar da quantidade de pessoal e valores envolvidos no processo.

O sumiço dos documentos foi constatado oficialmente, o que fez com que a sindicância fosse aberta, após apontamento da Secretaria de Saúde.

A comissão terá 30 dias para enviar o relatório com as conclusões para o prefeito Colbert Filho. Estão na comissão Dayse Cristiane Brandão, procuradora do Município; Caroline Suzart Cotias Freitas, advogada da Procuradoria Geral do Município, e Joana Queiro, diretora do Departamento de Rede Própria, da Secretaria Municipal de Saúde.