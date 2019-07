Prefeitura de Feira da Mata abre 151 vagas; salários chegam a R$ 6.500

Estão abertas, até o próximo domingo, dia 21, as inscrições para o concurso público da prefeitura do município de Feira da Mata, a 844 km de Salvador. Ao todo, são 151 vagas para as mais diversas funções de nível fundamental, médio e superior - sendo 79 vagas para contratação imediata e as outras 72 para formação de cadastro reserva. Os aprovados atuarão em jornadas de trabalho de 40 horas semanais, com remuneração entre R$ 998 e R$ 6.500. Inscrições no site https://concursos.msconc.com.br/informacoes/65/. As taxas de participação no certame variam de R$ 50 a R$ 95

Funções disponíveis

O concurso de Feira de Mata prevê vagas para professor, farmacêutico/bioquímico, recepcionista/telefonista, nutricionista, guarda municipal, jardineiro, psicólogo, médico, auxiliar de serviços gerais, fiscal de tributos, cirurgião dentista, digitador, motorista, dentre outras. O processo seletivo consiste em prova objetiva, prevista para acontecer no dia 20 de outubro. Para algumas funções, haverá ainda prova de títulos e teste de aptidão física.