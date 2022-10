Prefeitura de Feira de Santana anuncia concurso público com 582 vagas

A prefeitura de Feira de Santana anunciou a realização de um concurso público com 582 vagas para atuar no setor da Administração Municipal. As inscrições, conforme previsto no decreto nº 12.725, publicado nesta quinta-feira (6), devem ser abertas em até seis meses.

De acordo com a publicação, "a responsabilidade pela realização do concurso será da Secretaria Municipal de Administração, a quem caberá editar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos necessários, de acordo com os dispositivos legais".

A ocupação dos cargos, conforme o decreto, são condicionados à existência de vagas na data de publicação do edital de abertura das inscrições para o concurso público; à declaração do ordenador de despesa responsável, quando do provimento dos cargos, sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados.

Confira abaixo os cargos e quantidade de vagas:

Administrador 3;

Advogado 10;

Agente de Serviços Gerais 50;

Agente de Serviços Hospitalares 20;

Agente Comunitário de Saúde 50;

Agente de Combate a Endemias 50;

Agente de Trânsito 11;

Agente de Vigilância 10;

Almoxarife 2;

Analista de Sistemas 5;

Arquiteto 4;

Assistente Administrativo 40;

Assistente Social 10;

Auxiliar de Enfermagem 20;

Técnico em Enfermagem 20;

Auditor Fiscal 5;

Biólogo 5;

Bioquímico 2;

Contador 5;

Desenhista 2;

Economista 1;

Enfermeiro 10;

Engenheiro 5;

Engenheiro Agrônomo 2;

Engenheiro de Trânsito 1;

Engenheiro Químico 1;

Engenheiro Ambiental 1;

Especialista em Educação 10;

Farmacêutico 2;

Fiscal de Serviços Públicos 5;

Geólogo 1;

Guarda Municipal 20;

Inspetor Sanitário 5;

Instrutor de Ofício 10;

Intérprete de Língua Brasileira de Sinais 10;

Médico 10;

Médico Perito 2;

Médico Veterinário 3;

Motorista 5;

Nutricionista 2;

Odontólogo 5;

Operador de Máquinas Leves 2;

Operador de Máquinas Pesadas 2;

Procurador 5;

Professor 100;

Programador de Computador 3;

Psicólogo 10;

Repórter Fotográfico 1;

Repórter 1;

Sociólogo 1;

Técnico em Administração Hospitalar 5;

Técnico em Agropecuária 10;

Técnico em Radiologia 2;

Técnico em Segurança do Trabalho 5.