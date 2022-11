Prefeitura de Feira de Santana resgata 21 pássaros silvestres em operação

Uma operação de combate ao tráfico e venda de animais silvestres em Feira de Santana resultou na apreensão de 21 pássaros, das espécies Papa Capim e Cardeal, que estavam sendo comercializados no distrito de Bonfim de Feira na manhã desta segunda-feira (7). Os trabalhos foram coordenados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM) com o apoio da Guarda Municipal e Vigilância Sanitária.

A fiscalização teve início no Centro de Abastecimento atendendo denúncias do Ministério Público, onde não foi constatada a venda destes animais. De lá as equipes da Prefeitura se deslocaram até Bonfim de Feira.

(Foto: Divulgação/SEMMAM) (Foto: Divulgação/SEMMAM) (Foto: Divulgação/SEMMAM)

Conforme o diretor de Educação Ambiental, João Dias, os pássaros resgatados foram encontrados em um estabelecimento. “O dono da loja foi notificado e deverá se apresentar à SEMMAM para dar continuidade aos trâmites legais”.

Os pássaros serão entregues ao Inema e de lá serão levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres na UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia), em Cruz das Almas.

“As aves serão examinadas. Aquelas que foram apreendidas recentemente serão soltas mais rápido. As demais devem passar por período de adaptação até serem devolvidas para o habitat natural”, afirma o diretor de Educação Ambiental.

Conforme a Lei Federal 9.605/98 "caçar, traficar, transportar e manter animais silvestres em cativeiros é crime sob pena de detenção de seis meses a 1 ano e multa”.