Prefeitura de Itapebi emite alerta para alagamentos em regiões do rio Jequitinhonha

Apesar de não chover forte desde quarta-feira (29) no município de Itapebi, no sul do estado, a prefeitura emitiu um alerta para alagamentos, em regiões que ficam próximas ao Rio Jequitinhonha. A gestão municipal afirma que algumas casas já foram atingidas pelo aumento do nível do rio na quinta-feira (30) e que famílias foram transferidas para outros locais.

De acordo com a prefeitura, a vazão do rio está maior por causa das chuvas registradas no norte de Minas Gerais, responsáveis por aumentar cerca de dez metros o volume do rio. As praças Esdro Souza e 14 de Agosto, que ficam na parte baixa da cidade, receberam grande volume de água.

Ainda de acordo com a prefeitura, um transporte foi disponibilizado para que os moradores retirassem os móveis de dentro de casa. Apesar de não ter contabilizado o número de pessoas fora de casa, a gestão afirma que os afetados foram levados para um abrigo em uma escola da cidade e para casa de parentes.

(Foto: Reprodução/Prefeitura de Itapebi)