Prefeitura de Lauro de Freitas e Associação Baiana de Kart chegam a acordo sobre o Kartódromo

Uma reunião conciliatória entre a Prefeitura de Lauro de Freita (PMLF) e a Associação Baiana de Kart (ABK) fiu realizada nesta segunda (10) para resolver o impasse envolvendo a área do Kartódromo localizado no município. A reunião teve a presença do Coordenador Executivo da Sedur, Fabricio Pereira, e a Diretoria da ABK.

Após negociação, as Partes pactuaram que a ABK deverá ceder uma área suficiente para a alocação de 12 (doze) contêiners pelo prazo de até cento e oitenta (180) dias corridos, sem qualquer custo à Prefeitura de Lauro de Freitas.

Além disso, a PMLF será responsável por todos os custos e execução das atividades de intervenção necessárias à segurança, medidas sanitárias e de ordenamento da área supramencionada, visando o conforto e tranquilidade para os usuários das Partes, bem como de toda a população que transita pela localidade.

Entenda o caso - Impasse na pista: Prefeitura de Lauro de Freitas e associação de kart brigam por espaço em kartódromo

A ABK afirmou que se coloca à disposição da Prefeitura para dirimir quaisquer situações relacionadas à área que porventura possam ocorrer.

O Kartódromo Ayrton Senna é um espaço destinado não só a prática do esporte, como também é utilizado para qualificação técnica de motoristas prestadores de serviços à população nas esferas da saúde e segurança pública.

Procurada, a Prefeitura de Lauro não se manifestou sobre o caso.