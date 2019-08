Prefeitura de Medeiros Neto Inscreve para concurso até quinta-feira

A Prefeitura de Medeiros Neto, a 869 Km de Salvador, abriu concurso público com 85 vagas de nível fundamental, médio e superior. As inscrições podem ser feitas até a próxima quinta-feira, dia 22, no site www.msmconsultoria.com.br. O certame visa a seleção de profissionais das mais diversas áreas, como engenheiro civil, contador, fonoaudiólogo, gari, psicólogo, operador de máquina pesada, técnico em enfermagem, auxiliar de farmácia assistente social, fiscal de meio ambiente, psicopedagogo, dentre outros. Os vencimentos iniciais variam de R$ 1.064,34 a até R$ 2.030,50.

Prova objetiva

As provas objetivas de múltipla escolha para todas as cargos públicos serão realizadas no dia 22 de setembro. O resultado final será divulgado em outubro.

Taxas

Conforme o edital, as taxas de inscrição do concurso variam de R$ 51 a R$ 101



Policlínica de Jequié contrata médicos

O Consórcio Interfederativo de Saúde da Região de Jequié abriu processo seletivo simplificado para contratação temporária de médicos e nutricionista para a Policlínica da Região de Jequié. Inscrições até o dia 31 no seguinte endereço: Av. Otávio Mangabeira, s/nº, Mandacaru, Jequié.