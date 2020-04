Prefeitura de Palmeiras fecha estradas da cidade e do Capão

Ninguém entra e nem sai do distrito do Capão e também do município de Palmeiras depois que o prefeito da cidade, Ricardo Guimarães confirmou o primeiro caso positivo para o novo coronavírus na região. Ao CORREIO, o prefeito disse que o paciente teve alta há 15 dias do Hospital Regional da Chapada atestando cura para pneumonia. Só hoje (02), o teste confirmou a contaminação pelo covid-19.

“Estamos fazendo esse controle com barricadas diante da confirmação desse primeiro caso do município. Estamos todos atordoados. O rapaz estava com acompanhantes, recebeu visitas no período de internação, teve contato com profissionais de saúde sem qualquer utilização de EPI. Estamos buscando todas essas pessoas que tiveram contato com ele”, afirma.

Ainda de acordo com o prefeito, o município prefere manter o anonimato do nome do paciente já que ele e a família estão sofrendo bullying por parte dos moradores da cidade.

“Estamos resguardando a vítima que já se encontra em quarentena, assim como sua mãe que é técnica de enfermagem. Ela nos contou, inclusive, que não apresentou sintomas e que ele também não está sentindo mais nada. Porém, estamos investigando o caso e vamos realizar novos testes”.

Depois de fechar os bares e lanchonetes e o acesso da cidade, a próxima medida é fechar também as casas de materiais de construção. “Por conta deste caso, vamos estender o decreto para esses estabelecimentos também”, completa Guimarães.

Sobre o fechamento do acesso, em nota, o Governo do Estado da Bahia disse que a Secretaria de Infraestrutura encaminhou na última semana um ofício solicitando que as prefeituras garantam o fluxo do transporte de carga (abastecimento e insumos) e do transporte de trabalhadores. Qualquer outro critério deve ser averiguado junto às Prefeituras.

Novo coronavírus na Bahia

O caso, no entanto, ainda não foi computado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), que no último boletim divulgado nesta quinta-feira não confirmou novos registros. Com base neste levantamento, a Bahia permanece com 267 infectados. Até o momento, são três mortes confirmadas por Covid-19 na Bahia, todas em Salvador. Outros 15 óbitos com suspeita da doença ainda estão em investigação.

Das 267 pessoas infectadas, 43 estão curadas e 33 encontram-se internadas. Estes números representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.