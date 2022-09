Prefeitura de Salvador anuncia entrega de 106 mil tablets para alunos da rede municipal

A prefeitura de Salvador anunciou nesta segunda-feira (19) a entrega de 106 mil tablets para alunos do 1º ao 9º ano das escolas municipais, além de mais oito mil chromebooks para os professores.

"Hoje, sem sombra de dúvidas, é o dia mais feliz da minha vida pública. Jamais irei esquecer essa manhã", celebrou Bruno, durante o evento, no Subúrbio 360 em Coutos, com a presença do titular da Secretaria Municipal de Educação, Marcelo Oliveira. "Quando a gente começa a incluir nossas crianças nesse mundo digital, a gente vai estar fazendo uma verdadeira revolução na nossa cidade e em especial na nossa educação", ressaltou.

Bruno destacou que é um "produto da educação", lembrando que a mãe era professora e a avó que o criou era docente aposentada. Eles não tinham computador em casa. "Sei a importância de um equipamento como esse que a gente vai distribuir para os professores, que vão poder prestar um trabalho de qualidade ainda maior, e principalmente para essas crianças", disse.

O investimento na compra dos equipamentos foi de R$ 90 milhões. A intenção do programa é melhorar o aprendizado e fortalecer a educação integral com ajuda da tecnologia, agilizando o processo de correção de avaliações externas e também o lado administrativo e pedagógico.

A gestão Bruno Reis já inaugurou 13 escolas novas e o prefeito disse que serão ao todo 36, incluindo as que estão em fase de projeto e construção. "Quando soma com as reformas, 270 escolas, 75% da nossa rede toda requalificada. E vamos requalificar 100% da nossa rede", prometeu.

Ele também prometeu expandir o wi-fi gratuito para toda rede escolar, além de todos equipamentos da prefeitura, incluindo praças e parques de Salvador. "Esse tablet aqui tem um chip com pacote de dados. Na escola, estamos botando wi-fi, vocês (os alunos) vão lá acessar do wi-fi. Quando for pra casa, que vai levar o tablet, tem um vídeo pedindo para terem cuidado, vão ter o pacote de dados. Mas se for uma praça, em frente à sua casa, lá também vai ter wi-fi", disse. "Vamos chegar agora dia 30 a 200 praças com wi-fi em nossa cidade, e vamos chegar a todas as praças", garantiu.