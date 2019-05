Prefeitura de Salvador assina empréstimo de R$35 milhões para modernizar gestão fiscal

O prefeito ACM Neto assinará nesta quinta-feira (02), às 10h30, no Palácio Thomé de Souza, um contrato de empréstimo com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 35 milhões, para a execução do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros.

A iniciativa, segundo a prefeitura, tem como objetivo contribuir para a integração dos fiscos entre os entes federados e a modernização da gestão administrativa, financeira e patrimonial das cidades.

O programa financia ações de estímulo e potencialização do equilíbrio fiscal autossustentável dos municípios, seja pela via da ampliação do seu potencial de arrecadação ou pela redução e controle dos custos gerados pela máquina administrativa.

Em Salvador, são vários os projetos enquadrados no programa, cuja execução terá prazo de até quatro anos. Destacam-se entre eles a atualização das bases cadastrais e de endereçamento do município; a implantação de um novo Sistema de Administração Tributária e a introdução de novas tecnologias voltadas para a melhoria da arrecadação e a recuperação de créditos fiscais tributários e não tributários, além de ações específicas de capacitação técnica.

O Programa PNAFM-Salvador será coordenado e executado pela Secretaria Municipal da Fazenda e representa a 9ª operação de crédito contratada na gestão do Prefeito ACM Neto, todas voltadas para a melhoria dos serviços públicos municipais e o atendimento das importantes demandas urbanísticas e sociais da nossa Capital e de sua população, sobretudo sua parcela mais carente.