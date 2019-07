Prefeitura de Salvador divulga resultado preliminar de concurso para médicos

A Prefeitura de Salvador divulgou, nesta sexta-feira (12), o resultado da prova objetiva realizada por médicos inscritos no concurso público lançado em maio. Os nomes dos 650 profissionais qualificados nesta etapa foram publicados no Diário Oficial do Município (DOM), e a previsão é que a posse dos aprovados após as fases previstas em edital aconteça no final de agosto.

A realização do concurso público visa suprir o déficit de servidores nas unidades de saúde de todos os níveis do SUS, principalmente na atenção básica. No mês passado, a pasta empossou 80 médicos para atuar na rede primária de Salvador.

Recém-empossado, o secretário municipal da Saúde, Leo Prates, destacou a importância de agregar profissionais nos serviços de saúde do município.

“É importante destacar que a Prefeitura reconhece o problema e por isso tem empenhando todos os esforços para enfrentar a dificuldade de contratações de profissionais médicos para atuar em sua rede, uma realidade vista em praticamente todas as capitais do país. Esses profissionais chegam para compor as equipes que já estão atuando nas unidades de saúde, ampliando os cuidados da população e ajudando na ampliação da cobertura de atenção básica da nossa cidade”, destacou Prates.

A especialidade de médico generalista teve a maior procura, com 255 aprovados nessa fase do certame.

Investimentos

Desde 2013, quando começou a gestão de ACM Neto, a cobertura de atenção básica saltou de 18% para cerca de 50% em 2019.

Foram contratados aproximadamente 4 mil profissionais; entregues 41 novas unidades de Saúde da Família; realizadas 177 reformas, ampliações e requalificações de postos e formadas 291 equipes de Saúde da Família. Para este ano de 2019 estão previstas a entrega de mais 16 unidades e a composição de 80 equipes de Saúde da Família.