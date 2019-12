Prefeitura de Salvador implanta iluminação em LED na região de Nova Brasília

O vice-prefeito de Salvador Bruno Reis entregou à comunidade de Nova Brasília a implantação de 59 pontos com lâmpadas em LED, na noite de terça-feira (17). O investimento foi de R$ 209 mil.

Ao lado do vereador Demétrio Oliveira, o vice-prefeito autorizou a construção de uma área de lazer com parque infantil e equipamentos de ginástica, além da recuperação de uma quadra poliesportiva na região. “Vamos iniciar as intervenções em janeiro”, afirmou Bruno.

De acordo com o vice-prefeito, além de ser mais econômica, a nova iluminação em LED oferece sensação de segurança à comunidade. “Com o programa Iluminando Nosso Bairro, já modernizamos o sistema de iluminação pública em diversas localidades de Salvador, como Bairro da Paz, Valéria, São Caetano, Liberdade e Palestina”, afirmou Bruno Reis.

Também secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), o vice-prefeito falou sobre as intervenções viárias que estão sendo executadas para melhorar a mobilidade na região. A Estrada Velha do Aeroporto está sendo requalificada, de Pirajá até São Cristóvão, passando por 11 bairros, totalizando 16,6 quilômetros, com investimento de R$ 35 milhões.

A administração municipal, segundo Bruno Reis, também está promovendo a integração de diversos bairros por meio da criação de vias que dão acesso à Avenida 29 de Março, a exemplo de Nova Brasília, Jaguaripe e Jardim Nova Esperança. “Só nesta região, estamos abrindo quatro novas vias, interligando-as à Avenida 29 de Março”, assinalou.