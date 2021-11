Prefeitura de Salvador lança guia para orientar turista a ‘não ser babaca’

Uso de máscara de proteção, exigência da vacina contra a covid-19, respeito à diversidade religiosa, cordialidade e, por fim, desconstrução do estereótipo de “preguiçoso” em relação ao baiano. Estes são os principais pontos do “Guia para não ser um turista babaca”, lançado pela prefeitura de Salvador, nas redes sociais, nesta quarta-feira (17). A publicação chega ao público dois dias após turistas ofenderem uma baiana de axé, no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador.

As imagens causaram revolta na internet. Nelas, dois homens, sendo um deles o lutador e influencer Ludvick Rego, chamam a mulher de “macumbeira” e “preguiçosa”. Questionam também sua religiosidade, afirmando que “roubaria o seu axé”. Após a repercussão negativa do fato, os autores fizeram uma nova publicação, desta vez, pedindo desculpas. “Estávamos em uma brincadeira”, disseram.

“Salvador tem muito sincretismo religioso, mas isso não dá espaço para desrespeito às religiões. Não trate a fé das pessoas como brincadeira”, exorta a peça publicitária. Em outro trecho, a cartilha também alerta outro contexto ligado diretamente ao recente caso. “Nem todo descanso é preguiça, mas todo preconceito é vergonhoso. Não caia na besteira de incentivar estereótipos pejorativos em nossa terra”.

A mulher agredida verbalmente é Eliane de Jesus Santos, de 48 anos. Ela abriu uma queixa na Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), na tarde desta terça-feira (16), e prestou depoimento.



“A Polícia Civil vai investigar para tipificar os fatos, mas, de antemão, acreditamos que os fatos sejam qualificados como calúnia, injúria qualificada, no caso, injúria racial e religiosa, difamação e racismo, praticado contra uma pessoa, mas direcionado à toda a uma comunidade negra, além do racismo regional, atribuindo à uma baiana o título de preguiçosa. É um estereótipo construído socialmente que machuca profundamente”, acusa o advogado de Eliane, Marcos Brito.