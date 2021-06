Prefeitura de Salvador lança prova de vida digital para aposentados e pensionistas

Aposentados e pensionistas do município de Salvador podem fazer a prova de vida de maneira digital a partir desta segunda-feira (7), com lançamento da prefeitura de uma nova ferramenta. Batizada de Prova de Vida Digital, ela vai permitir mais facilidade e segurança para beneficiários do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipais de Salvador (RPPS), que vão pode fazer a prova de vida pelo reconhecimento facial do celular.

O prefeito Bruno Reis apresentou a novidade em coletiva virtual. “Através desse aplicativo MEU RPPS, que vai desburocratizar a vida dos segurados, facilitar a vida dos pensionistas e trazer celeridade ao processo, os beneficiários vão poder provar que estão vivos em um sistema simples, rápido e seguro”, diz o gestor municipal. Ele explicou que quem tiver algum problema com a validação digital vai poder agendar a prova de vida presencial em um ambiente seguro, seguindo os protocolos para evitar disseminação da covid-19.

O prazo para a realização da prova de vida já começou e segue até o dia 7 de julho. Quem recebe o benefício pode baixar hoje mesmo o aplicativo MEU RPPS, disponível para Android e iOS e realizar o procedimento. A ferramenta conta ainda com um tutorial mostrando o passo a passo para fazer o procedimento. Esse ano, cerca de 11 mil beneficiários, entre aposentados e pensionistas, devem fazer o procedimento, registro obrigatório para continuar recebendo o benefício.

Mais tecnologia

Bruno disse que um dos principais compromissos de sua gestão é modernizar a prefeitura, facilitando a vida dos cidadãos de Salvador. “Estamos em fase de conclusão do Plano Diretor de Tecnologia e Inovação. Além disso, estamos acabando com o uso de papel, pois os processos agora são digitais. No início do ano fizemos toda a automação da previdência, então os processos hoje seguem com uma celeridade muito maior. Vamos seguir fazendo uma Prefeitura moderna e mais eficiente, gerando mais economia”, afirma.