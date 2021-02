Prefeitura de Salvador nomeia 165 novos servidores públicos

A primeira turma de candidatos aprovados no último concurso realizado pela Prefeitura de Salvador foram nomeados nesta segunda-feira (22). São 165 novos trabalhadores que vão atuar em diversas áreas do município. A cerimônia simbólica foi realizada no térreo do Palácio Thomé de Souza, no Centro.

Durante o evento o prefeito Bruno Reis disse que a nomeação dos servidores acontece em um momento importante para a cidade. "Essa nomeação chega em um momento decisivo de enfrentamento da pandemia para reforçar a nossa equipe, ampliar nossa capacidade, para poder atender a cidade nesse momento de dificuldade, para levar proteção à população de Salvador", disse.

Nesta primeira etapa, serão nomeados os servidores aprovados para os cargos de guarda civil municipal, agente de trânsito e transporte, fiscal de serviços municipais, agente de salvamento aquático, agente de fiscalização municipal, assistente social e psicólogo.