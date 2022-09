Prefeitura de Salvador promove feira de serviços sociais para Praia Grande

Os moradores da Praia Grande tiveram a oportunidade de acessar, com mais facilidade, ações de assistência social, jurídica, saúde, cultura, entre outras atividades de apoio à cidadania ao longo desta sexta-feira (23). É que a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), em parceria com a Defensoria Pública, levou a Feira Social Guerreira Zeferina, que oferece serviços gratuitamente, para a comunidade do Conjunto Habitacional do bairro.

Daniel Ribeiro, secretário da Sempre, destacou a ação e afirmou que a feira tem a intenção de aproximar soluções dos moradores da capital baiana. “A realização dessas feiras têm sido um esforço recorrente da prefeitura para levar uma multiplicidade de serviços municipais, com a integração de diversas pastas, diretamente nas comunidades. Para esta ação, a Sempre trouxe serviços de assistência social, apresentando soluções que estão disponíveis para a população”, falou.

Ao todo, foram realizados cerca de 500 atendimentos em todos os serviços da Sempre, a exemplo da inclusão e atualização cadastral no Cadastro Único (CadÚnico), serviços dos Centros de Referências de Assistências Sociais (Cras), unidades públicas responsáveis pelo atendimento de famílias e indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Assim como serviços dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), unidades públicas que atendem famílias e indivíduos em situação de violação de direitos.

Crianças também passaram por atividades (Fotos: Divulgação)

Na ocasião, as crianças se divertiram com equipamentos como mesa de totó, pula-pula e outras brincadeiras, dentro do projeto Ruas de Lazer. Os moradores também foram apresentados ao Projeto Guerreira Esportiva. “É uma iniciativa da Sempre, em parceria com a AVSI, para a execução de atividades esportivas na quadra poliesportiva da Guerreira Zeferina com 75 crianças e adolescentes da Comunidade, no contra turno escolar, contribuindo assim com o desenvolvimento social através da prática esportiva promovendo o desenvolvimento da disciplina, confiança e liderança, princípios como tolerância, cooperação e respeito. Também ensina o valor do esforço, a ganhar, a perder, a trabalhar em equipe e compartilhar”, explicou Daniel Ribeiro.

Diretor-presidente da AVSI Brasil, Fabrizio Pellicelli afirmou que iniciativa do tipo estão alinhadas com o que a empresa entende como trabalho social."Estamos muito satisfeitos por poder retornar à comunidade Guerreira Zeferina, agora com o projeto de esporte para as crianças e adolescentes. Esse é o método que a AVSI Brasil acredita: um percurso de desenvolvimento integral, que começou com a requalificação das casas e tem continuidade com as ações sociais para os moradores da comunidade", ressaltou.

Durante a feira, a Defensoria Pública realizou serviços de orientação jurídica nas mais diversas áreas, como para os processos de resolução extrajudicial de conflitos e exames de DNA para investigação de paternidade para os filhos que não têm nome do pai no registro. Também foram disponibilizados serviços das secretarias municipais de Saúde, Políticas para Mulheres, Infância e Juventude, Sustentabilidade e Resiliência, Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda.