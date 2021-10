Prefeitura de Salvador vai exigir 2ª dose para acesso ao Réveillon e ao Carnaval

Quem está com saudade de festas, deve manter a vacinação contra a covid-19 em dia. Isso porque o prefeito Bruno Reis afirmou que, caso o Réveillon e o Carnaval aconteçam nos próximos meses, será exigido o certificado de vacinação.

Ou seja, para ter acesso às festas, será necessário ter concluído o ciclo de imunização com as duas doses ou a dose única. A confirmação das festas deve acontecer neste mês de outubro, a depender do avanço da vacinação e do impacto da variante delta na capital.

"Eu espero ainda no mês de outubro, dar início a essa discussão do Réveillon e do Carnaval. E vamos exigir, pelo menos, para ter acesso, as duas doses da vacina. Então a festa dp Réveillon será em um espaço fechado e para as pessoas terem acesso, terão que ter as duas doses. E no carnaval, a gente coloca as barreiras para fazer as revistas para garantir as restrições das marcas, e, se for possível ser feito carnaval, iremos exigir também a comprovação da vacinação. Esses eventos terão que ter esses protocolos", explicou o prefeito nesta segunda-feira (4).

Bruno ressaltou que discorda da posição do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de não vai exigir nenhum protocolo nos eventos. "Primeiro, o Rio de Janeiro nunca foi parâmetro para as nossas decisões. O Rio durante a pandemia sempre teve uma permissividade muito maior do que a média geral dos outros estados e outras capitais, mas lá o Rio recentemente foi a cidade mais impactada com a variante delta. Eles restabeleceram leitos, tiveram aumento de casos e se o prefeito dá uma mensagem nesse sentido, a própria vairante delta não trouxe as consequências que os cientistas aguardam trazer. Mas eu discordo dele nesse aspecto [de não ter protocolos].