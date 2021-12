Prefeitura de São Francisco do Conde leva Mutirão de Saúde a milhares de cidadãos

Milhares de cidadãos de São Francisco do Conde, na região metropolitana, estão sendo beneficiados com o Mutirão da Saúde. A ação, realizada pela Prefeitura Municipal, foi iniciada neste mês de dezembro e segue até fevereiro de 2022. A estrutura de atendimento foi montada em dois locais no município: no Largo Maria de Benzer, na sede, e no distrito de Caípe de Baixo.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Odilon Guimarães Paiva, o objetivo é reduzir a demanda reprimida de consultas, exames diagnósticos, cirurgias oftalmológicas e tratamento de varizes, entre outras especialidades, gerada principalmente com a pandemia de Covid-19. Desta forma, o governo municipal evita possíveis agravamentos de quadros clínicos de pacientes, com a longa espera. “São dezenas de profissionais atuando para garantir, de forma célere e eficiente, o atendimento às demandas de saúde da população, evitando que a demanda reprimida agrave problemas de saúde na comunidade”, afirmou.

Neste mês de dezembro, as ações foram focadas em oftalmologia e tratamento de varizes. A equipe da Mais Saúde Brasil realizou 6.579 consultas, 18.734 exames oftalmológicos e pré-operatórios, 1.937 cirurgias de Facectomia com implante de LIO (Catarata) e 557 cirurgias de Pterígio (carne no olho).

No tratamento de varizes, a ação foi efetivada através da identificação dos pacientes portadores de veias dilatadas, identificados previamente nos postos de saúde. Havendo a necessidade, foram encaminhados para avaliação com angiologista. Até o dia 20 de dezembro, foram realizados 1.525 tratamentos esclerosantes por espuma ecoguiada.

Próxima etapa

A partir de janeiro, o Mutirão da Saúde estará focado em diversas especialidades. Entre elas estão cardiologia, neurologia, ginecologia, urologia, mastologia, gastroenterologista, ortopedia, entre outras. A previsão é que as consultas sejam iniciadas no dia 10 de janeiro. Caso necessário, os pacientes serão encaminhados para realização de exames e eventuais tratamentos.

De acordo com a Mais Saúde Brasil, responsável pela execução do projeto, cerca de 200 pessoas estão atuando no Mutirão da Saúde em São Francisco do Conde. A empresa buscou valorizar profissionais do município, e cerca de 70% dos contratados moram na cidade. Para melhor logística e atendimento da população, a Prefeitura também disponibiliza vans, que percorrem o município para realizar o transporte até os dois locais onde ocorrem o mutirão.

Ações previstas

1800 Cirurgias de catarata;

840 Cirurgias de pterígio (carne no olho);

6.000 Consultas oftalmológicas;

16.560 Exames oftalmológicos;

3.000 Tratamentos esclerosante de varizes;

4.030 Consultas em diversas especialidades.

9.700 exames diagnósticos dos mais diversos





Como ter acesso

Para ter acesso aos serviços disponíveis no Mutirão, o cidadão deve procurar, antes, a Unidade de Saúde da Família do seu bairro ou um agente comunitário, para realizar o cadastro. Deve levar RG, cartão do SUS e comprovante de residência. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (71) 3511-6000.





Especialidades

Cirurgião Geral

Cirurgião Cabeça e Pescoço

Endocrinologista

Neurologista

Ginecologista

Urologista

Mastologista

Otorrinolaringologista

Cardiologista

Gastroenterologista

Dermatologista

Coloproctologista

Ortopedista

Oftalmologia

Angiologia

Exames que serão oferecidos