Prefeitura distribuirá mais de 25 mil cestas básicas a partir de segunda (27)

Mais de 25 mil cestas básicas serão distribuídas pela Prefeitura, destinadas a pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, inscritas no Cadastro Único e que não tenham recebido anteriormente benefício semelhante do município. A iniciativa, em conjunto com as Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) e Polícia Militar da Bahia (PM-BA), será iniciada a partir de segunda-feira (27).

O prefeito ACM Neto fez o anúncio sobre a ação, que faz parte dos planos de combate à pandemia do novo coronavírus, nesta sexta-feira (24). Durante o pronunciamento, ele informou que a parceria com as entidades visa fazer uma distribuição organizada, ordenada e efetiva das cestas básicas, seguindo a recomendação das autoridades sanitárias para evitar aglomerações e possível transmissão da Covid-19 entre os cidadãos.

“As Forças Armadas organizaram dez regionais no Brasil que estão de prontidão para dar suporte nesse período de enfrentamento ao coronavírus. Mais uma vez, quero agradecer às entidades, incluindo a Polícia Militar, por esse trabalho tão importante nesse momento”, disse ACM Neto.

O anúncio aconteceu durante a inauguração da Unidade de Acolhimento Emergencial (UAE) de Coutos, na Vila Fraternidade, administrada pelo Lar Pérolas de Cristo. Estiveram presentes o vice-prefeito Bruno Reis, os secretários Ana Paula Matos (Promoção Social e Combate à Pobreza) e Luiz Galvão (Prefeituras-Bairro), representantes de cada uma das Forças Armadas na Bahia e da Polícia Militar, além do corpo técnico municipal.

As famílias contempladas serão avisadas pela Prefeitura via Correios, telefone ou SMS, junto com a data e local de retirada do material. Ou podem acessar o site www.salvadorportodos.salvador.ba.gov.br/cestabasica. Quem tiver alguma dúvida, pode ligar para o Disque Salvador Coronavírus, no número 160.

Segundo Luiz Galvão, quem não for contemplado neste primeiro momento não deve tentar ir aos pontos de distribuição, justamente por causa do coronavírus.

“Estamos enfrentando uma pandemia. É muito importante evitar aglomerações, por isso eu peço para que o cidadão que acessar o site e perceber que não tem direito a receber a cesta básica fique em casa e não tente se aventurar nas ruas. Do mesmo modo, peço que aqueles que forem fazer a retirada respeitem rigorosamente as orientações que receberão através do site”, enfatizou o secretário.

Unidade de Acolhimento Emergencial

A UAE Coutos é a sexta unidade de acolhimento emergencial entregue pela Prefeitura desde o início das ações de combate à pandemia do novo coronavírus. Lá, há uma equipe técnica formada por psicólogos, assistentes sociais, educadores e coordenador.

O local é destinado exclusivamente a famílias em situação de rua e tem capacidade para acolher 50 pessoas, com quarto, alimentação e higiene, além de atendimentos psicossociais e encaminhamentos para solucionar as demandas individuais. A UAE Coutos é administrada pela Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre) em parceria com o Lar Pérolas de Cristo.

Com esta unidade, o número de vagas para acolhimento a pessoas em situação de rua chega a 646, distribuídos também em Pau da Lima, Bonocô, Calçada, Liberdade e Roma.